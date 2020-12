Dynamo en Lycurgus gaan gewoon volleyballen op nieuwjaarsdag

VOLLEYBALCorona werkt de raarste dingen in de hand. Zoals volleyballen op nieuwjaarsdag, als de mannen van Lycurgus en Dynamo tegenover elkaar staan in Groningen.

De volleybalcompetitie is de eerste zaalsport die na - of beter gezegd tijdens - de coronacrisis weer wordt opgestart. Later in januari staan in ieder geval basketbalwedstrijden op het schema, net als korfbalgevechten en waterpoloduels. In andere sporten, zoals zaalvoetbal en handbal, is de aarzeling om weer te beginnen een stuk groter.

Amysoft/Lycurgus en Draisma/Dynamo zullen in de eredivisie spelen om de prijzen, voor die stelling is geen hogere wiskunde nodig. Beide teams zijn blij dat ze weer kunnen spelen, weer mogen spelen. ,,Mooi dat we de winkel weer open mogen gooien’’, zegt Arjan Taaij, de coach van Lycurgus. ,,Het is fijn dat we weer kunnen spelen, aan de andere kant ben ik geïrriteerd dat wij als enige land in Europa moesten stoppen’’, oordeelt Redbad Strikwerda, de coach van Dynamo.

Achterstand

De Nederlandse topteams hebben door ‘drie weggegooide maanden’ een enorme achterstand opgelopen. Al beseft Strikwerda ook wel dat het verschil tussen de sterkste teams van de eredivisie - met volledige trainingsprogramma's - en de kleinere clubs enorm is. In de competitie stuiten professionals en liefhebbers met een paar trainingsuurtjes op elkaar.

Vanwege de rommelige aanloop hebben de twee ploegen geen idee hoe ze er exact voorstaan. Gezamenlijk trainen mag weer sinds 17 december. Maar Lycurgus kreeg de kans om in Europees verband te spelen, de Groningse ploeg verloor op 16 december in Moskou in de CEV Cup van het Roemeense Galati (2-3). Gevolg was wel dat Lycurgus na terugkeer eerst in quarantaine moest. Dynamo speelde begin deze week een oefenpotje tegen het Talentteam, en verloor (2-3).

Quote Deze wedstrijd is geen meetmoment. Er valt niets te meten Redbad Strikwerda, coach Draisma/Dynamo

Aan de uitslag van de eerste wedstrijd wordt daarom in beide kampen geen conclusie verbonden. ,,We moeten maar zien wat het ons brengt’’, stelt Taaij. ,,Die wedstrijd is geen meetmoment. Want er valt niets te meten’’, vindt Strikwerda.

De wedstrijd in Groningen (15.00 uur) is uiteraard niet voor publiek toegankelijk maar wel te volgen via een livestream op volleybal.nl. We weten onderhand niet beter, in 2021.