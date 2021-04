Dynamo en Lycurgus komen elkaar in een week tijd maximaal vier keer tegen, bekerfinale opnieuw vastgesteld

Vanwege de beperkte ruimte op de kalender - Oranje begint aan de volleybalzomer, beide teams leveren internationals - is besloten om de finaleserie in te korten. Dynamo en Lycurgus spelen daardoor in een week tijd maximaal vier keer tegen elkaar. De bekerfinale is opnieuw vastgesteld voor zondag 18 april in Topsportcentrum Alfacollege, in Groningen.