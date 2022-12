Dynamo en VC Zwolle treffen het niet bij de loting voor het bekertoernooi

Tennis Debutante Van Zonneveld stunt na superjaar bij NK tennis, Zutphense dichtbij plek in hoofdtoer­nooi

Ze won begin dit jaar drie ITF-titels bij de junioren, en haar fraaie prestaties zowel internationaal als nationaal leverden afgelopen week plots een wildcard op voor het NK indoor. Dat de Zutphense Charlotte van Zonneveld (18) zondag in Amstelveen de in de kwalificatie als hoogst geplaatste speelster Michelle Dzjachangirova in drie sets de baas was, was naast een stunt de zoveelste bevestiging van haar talent.

11 december