Dynamo flikt het! Eerste landstitel sinds 2010 is binnen

volleybalHet is Dynamo gelukt! De eerste landstitel volleybal in elf jaar gaat naar Apeldoorn. De lange mannen van Redbad Strikwerda poetsten zondag in het beslissende duel een 0-1 achterstand weg en kwamen met 3-1 bovendrijven.