Dynamo gaat swingend over de finish en is weer kampioen: ‘Geen twijfel dat we in deze serie de beste waren’

Handbal eredivisie Kwiek pakt eerste punten in nacompeti­tie na fantasti­sche inhaalrace

In de beginfase van de derde nacompetitiewedstrijd van Kwiek gaf niemand een stuiver voor de kansen van de Raaltenaren. Tegenstander Quintus liep al vroeg in de eerste helft zes doelpunten weg en leek eenvoudig te gaan winnen. In de slotfase van het harde duel vond coach Arjan Averink echter net op tijd dé oplossing, waardoor zijn Kwiek alsnog met 26-24 won.