Dynamo haalt Engelse diagonaalspeler Jack Williams (23) van Limax: ‘Hij viel ons op vanwege zijn energieke spel’

Apeldoor­ner Geronimo Londar (16) opgenomen in selectie Oranje voor Japanse Dream Cup

Voor Geronimo Londar krijgt het voetbalseizoen een aantrekkelijk staartje. Het Apeldoornse talent is door KNVB-coach Alexander Palland opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal onder 16 jaar, dat van 31 mei tot en met 4 juni deelneemt aan de Dream Cup in Japan.