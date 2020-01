Dynamo heeft het lastig met Orion, maar haalt opnieuw de bekerfinale

Dynamo heeft voor de tweede keer op rij de bekerfinale gehaald. De Apeldoornse volleyballers versloegen Orion in Doetinchem met 3-1. De tegenstander in de finale is dezelfde als vorig jaar: Lycurgus.

Dynamo verloor dit seizoen twee keer en beide keren was Orion de tegenstander. Ook woensdagavond lieten de Doetinchemmers zien dat het een lastige tegenstander is voor Dynamo. Het was zelfs de eerste keer na elf wedstrijden dat er weer eens een set werd afgesnoept van de Apeldoorners.

Dynamo ontsnapte in de eerste set nog. Die leek het vrij makkelijk te winnen, maar Orion kwam plotseling terugkomen in de beslissende fase. Er was een foutje nodig van de Doetinchemse libero om de set uiteindelijk met 26-24 over de streep te trekken. Dat leek daarna toch niet meer dan een hobbeltje voor Dynamo, dat in de tweede doorgang een overtuigende score noteerde: 25-20.

In set drie nam Orion echter al vroeg een grote voorsprong, om die niet meer uit handen te geven: 25-22. Heel even leek het ook daarna lastig te worden, maar Dynamo herstelde zich knap en liep ineens opvallend simpel met 25-15 over de thuisclub heen.