Dynamo hoopt in Champions League op duels tegen de sterkste teams van Europa

Dynamo mag zich met de landstitel op zak aanmelden voor de sterkste clubcompetitie van Europa en laat die kans niet liggen. Het inschrijfgeld is betaald, op 25 juni vindt in Luxemburg de loting plaats voor de eerste ronden. Doel van het team van coach Redbad Strikwerda, dat behoorlijk wordt verjongd, is een plaats in de groepsfase, waarin 20 teams zijn opgenomen.

In het afgelopen seizoen struikelde Dynamo in de eerste ronde in Polen over Jastrzebski Wegiel, nadat Stroitel Minsk was verslagen. De Champions League werd ook gewonnen door een Pools team, Kedzierzyn Kozle.

Bij uitschakeling in de Champions League kan Dynamo instromen in de CEV Cup, het tweede Europese toernooi. De Apeldoornse ploeg moest zich dit seizoen in dat toernooi vanwege de coronaproblematiek afmelden voor de duels tegen SK Ankara.