Dynamo kansloos tegen Aalst

Hockeyvrouwen AMHC als hekkensluiter winterstop in

3 december Het is de hockeysters van AMHC(1D) niet gelukt om het jaar 2017 af te sluiten met een overwinning. Het Oldenzaalse Bully was in Apeldoorn met 0-2 te sterk. Daardoor gaat de ploeg van trainer Bas Jonker als hekkensluiter de winterstop in.