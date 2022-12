Dynamo knokt en toont veerkracht, maar komt toch tekort tegen Lycurgus in de Supercup

Futsal AGOVV Futsal geeft in Vlissingen vier keer een voorsprong uit handen: top-8 klassering van de baan

De kansen van AGOVV Futsal op een top-8 klassering in de eerste fase van het eredivisieseizoen zijn definitief verkeken. Vier keer kwamen de Apeldoornse zaalvoetballers in de uitwedstrijd bij Groene Ster in Vlissingen op de voorsprong, in de slotfase gaven ze zowel hun voorsprong als de kansen op plaatsing voor de kampioenspoule uit handen: 6-5.

10 december