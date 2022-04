Dynamo krijgt pak slaag van Lycurgus en hoopt op klein wonder: ‘Soms gebeuren er gekke dingen’

volleybal Regio Zwolle kan na nederlaag bij Sliedrecht Sport anderhalve week toewerken naar de play-offs

In de laatste reguliere competitiewedstrijd komt Regio Zwolle Volleybal prima voor de dag bij Sliedrecht Sport. Genoeg om de landskampioen te verontrusten is het niet (3-0). ,,We waren goed, maar het beetje extra dat je nodig hebt ontbrak”, is coach Eric Meijer realistisch.

2 april