Dynamo moet vol aan de bak om in de race te blijven voor de landstitel, na de tweede nederlaag op rij

Trainer Redbad Strikwerda had in de met 0-3 verloren competitiewedstrijd Dirk Sparidans van Orion na afloop nog bedankt, omdat hij nu ‘wist hoe hij van de huidige aanvoerder in de kampioenspoule moest winnen’. Die belofte leek zijn ploeg in de eerste set ook aardig in te lossen, want Dynamo kende, wederom zonder de van een blessure herstellende Jeroen Rauwerdink, een vliegende start en had op een gegeven moment zelfs een voorsprong van zes punten. Dat er daar aan het einde van de set nog slechts vier van over waren, deerde niemand aan Apeldoornse zijde: 21-25.