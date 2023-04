Dynamo moeten het komend seizoen doen zonder libero Janne Koops die voor een nieuw avontuur gaat

De 17-jarige Janne Koops, die vorige week nog met de jeugd van Dynamo de Nederlandse titel won tijdens de Open Nederlandse kampioenschappen voor de jeugd, heeft twee seizoenen voor Dynamo gespeeld. Trainer Arjen Schimmel, die ook het komend seizoen weer aan het roer staat bij de Dynamovrouwen had haar graag bij de selectie gehouden en zegt op de website van de club over haar vertrek: ,,Janne beschikt over een enorm talent en kan op termijn misschien wel de nieuwe libero van het Nederlands team worden. Het is haar keuze om weg te gaan, want natuurlijk had ik haar graag bij de selectie gehouden.”