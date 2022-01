Dynamo speler Sjors Tijhuis voelt zich voor het eerst sinds lange tijd weer fris in het hoofd

Update Sanne uit Schalkhaar huilt tranen met tuiten, maar deze keer zijn ze van geluk: ze gaat naar Peking!

Sanne in ’t Hof (23) barst in tranen uit na de 5000 meter, maar deze keer zijn ze van geluk. Eindelijk komt er dit seizoen uit wat er in zit: de schaatsster uit Schalkhaar plaatste zich met een tweede plek verrassend voor de Winterspelen van Peking. Het is de bekroning op een sterk seizoen.

31 december