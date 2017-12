Dynamo voor tweede keer kansloos tegen Aalst

Net als twee weken geleden werd Dynamo, nummer drie in de Nederlandse eredivisie, met duidelijke cijfers aan de kant geschoven door de Belgische subtopper. Zo rampzalig als het in Apeldoorn ging, was het gisteren niet. Met 25-20, 25-16 en 25-16 scoorde Dynamo meer punten dan in de heenwedstrijd. Zowel in de eerste als de tweede set wist het de Belgen tot halverwege aardig bij te benen qua scores. Nico Manenschijn onderscheidde zich met de meeste scores: elf.

Geblesseerd

Coach Bas Hellinga kon in Aalst weer beschikken over Isak Helland-Hansen. De Noor viel zaterdag tegen SSS al vroeg uit met zijn pink uit de kom. In tegenstelling tot twee weken terug was Hellinga nu wel tevreden over de teamprestatie. ,,We stonden met de juiste mindset in het veld en bleven langer bij. We hebben naar behoren gespeeld, alleen moet je reëel zijn: het verschil met Aalst was nog steeds groot.’’