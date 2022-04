Dynamo weer langs Orion, titelprolongatie is binnen handbereik

Spannend was het zaterdag zeker in Apeldoorn, waar Dynamo en Orion elkaar de eerste twee sets amper iets wilden toegeven. Al had Dynamo de eerste set bij een 21-17 voorsprong eigenlijk moeten winnen. Dat gebeurde niet, het werd 23-25 en daarna volgde een slijtageslag in de tweede set, die pas op 34-32 stopte. Orion serveerde in die tiebreak drie ballen op rij in het net en dat werd de Doetinchemmers fataal.