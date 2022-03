Dynamo wil met top-3 aanhaken bij Belgische competitie

handbal Kwiek loopt gewenste zesde plek mis na nederlaag tegen VZV

De handbalsters van Kwiek verloren zaterdag de laatste wedstrijd van de reguliere competitie met 31-26 van VZV. Daardoor is de zo gewenste zesde plek in de eindrangschikking bijna buiten bereik. Volgende week start de Raalter ploeg de nacompetitie en doet dat waarschijnlijk in de lastige kampioenspoule B.

11:35