Dynamo wint overtuigend van Orion en gaat met voordeeltje richting finale

Op slechts twee derde van de kampioenspoule heeft Dynamo al wat het zo graag wilde: het thuisvoordeel in de play-offs om het landskampioenschap. Het was het laatste stapje dat nog even gezet moest worden, want de eindstrijd zelf werd afgelopen weekend al veiliggesteld. Dat betekent dat de finalereeks volgende maand begint in Apeldoorn en dat Dynamo - mocht het tot een beslissende vijfde partij komen - ook in eigen huis dat slotduel mag afwerken. Al is het dan zonder publiek.