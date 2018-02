Dynamo wint tussendoortje met 3-0 van Zaanstad

Boons ‘vooral opgelucht’ na lopen WK-limiet

7:55 De opluchting bij Eefje Boons was groter dan de blijdschap van het bereiken van de WK-limiet voor de WK indoor op de zestig meter horden. De Deventerse liep zaterdagavond bij een internationale wedstrijd in Gent een tijd van 8.12 seconden in de finale van de zestig meter horden, twee honderdsten sneller dan de vereiste 8.14 seconden.