Eefje Boons verrast vriend en vijand met NK-brons op horden: ‘Super, super blij mee’

Op vrijdag liep de Deventer atlete de 100 meter. ,,Ik moet nog wat werken aan mijn snelheid. Ik kan dat uiteraard in een training doen, maar als dat ook kan tijdens een NK vol met concurrentie, is dat natuurlijk veel leuker en beter. Daarom heb ik ervoor gekozen om ook de 100 meter te lopen.” In haar serie werd ze tweede in 12.07 seconden. De halve finale was het eindstation met 12.16 seconden. ,,Mijn doel was de halve finale, zodat ik twee keer kon lopen. Dat is gelukt. En mijn tijd in de serie is twee tienden sneller dan mijn beste tijd dit seizoen. Dus ik mag niet klagen”, aldus de 27-jarige atlete.