Eefting grijpt net naast medailles op WK Baan

Vijfde plek

De Italiaan Consonni wist met onder andere Eefting in zijn wiel nog naar het zilver te rijden, maar de Drent moest met plek vijf genoegen nemen. ,,Ik was dit jaar beter dan vorig jaar, toen ik tweede werd. En voor mijn gevoel zat ik uiteindelijk ook dichterbij. Het goud had er echt in gezeten. Achteraf had ik de kloof op die twee mannen moeten dichten. Ze reden bij me weg met een lichtere versnelling, maar dat had ik langzaam kunnen overbruggen. Ik stuurde echter naar boven en de man achter me kon niet overnemen. Toen viel er een gat. Het brons – en zelfs hoger – zat er nog in, maar ik kon Consonni en de Brit Walls wel volgen in de slotronde, maar er niet meer voorbij. Ook omdat we vol aan het sprinten waren en ook nog het peloton terughaalden, waarin Mora Vedri en Karaliok een plek hadden gevonden.”