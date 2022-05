Een goed gesprek zet RFC Rams op het juiste spoor

De galavoorstelling tegen The Pink Panthers, die onder het mom van Super Sunday toch bijna 150 belangstellenden naar het fraai gelegen complex in de De Parken wist te lokken, was de vijfde zege op rij in de degradatiepoule van de tweede klasse. En de tegenstander werd niet zomaar verslagen, maar vermorzeld met de alleszeggende cijfers 99-12. En daarmee is de cirkel ook wel rond, want het was het eerste treffen met de roze brigade uit Driebergen-Rijsenburg die de ommekeer inleidde.