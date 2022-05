Een mooier afscheid hadden Rauwerdink, Van Gestel en Manenschijn zich niet kunnen wensen van Dynamo

Op ‘t Peppelen­bos piept Holtense Bolink niet over pijntjes

Met de overstap naar het Brabantse Team Lakerveld Racing ging er vijf jaar geleden een droom in vervulling voor de Holtense motocrosser Mike Bolink (24). Twee zware knieblessures in drie jaar tijd sloten de weg naar een profbestaan af. Spijt heeft hij echter niet. Sterker nog, als hij het over mocht doen deed hij het zo weer.

1 mei