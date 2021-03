Een wielerploeg oprichten en dromen van de Tour de France? De mannen van Tour de Tietema doen het gewoon

Dit was het jaar van Bas Tietema: Zwollenaar fietst en filmt zichzelf naar de top

2 januari Bas Tietema kent een enerverend jaar en schopt het een aantal keer tot de landelijke en regionale pagina’s. Hij fietst 1500 kilometers voor Fonds Gehandicaptensport, rijdt voor zijn Youtubekanaal met een busje rond in het spektakel van de Tour de France en wint daarvoor ook nog eens de SponsorRing in de categorie Smart Budget. ,,Sporten is het leukste dat er is, maar ik moest er iets naast hebben.’’