Een zaterdag vol ‘lunchwedstrijden’ in het amateurvoetbal

Programma Apeldoorn/VeluweEn zo kreeg het WK in Qatar toch ook zijn greep op het amateurvoetbal in Nederland. Omdat Oranje uitgerekend op zaterdagmiddag de achtste finale tegen VS speelt regende het deze week aanpassingen van het aanvangstijdstip. De meeste duels worden nu op zaterdag om 13.00 uur of 13.30 uur gespeeld.

Sommige clubs trotseren de de lokroep van Oranje en trappen toch gewoon af op hun gebruikelijke tijdstip. Maar voor de bezoekers: het is altijd goed om op het laatste moment nog even te checken of de begintijd niet toch nog is veranderd.

De zaalsporters hebben veelal de luxe niet om te schuiven met hun wedstrijden door de vol geplande roosters, die die spelen gewoon op hun gebruikelijke tijdstip - al is dat vaak ook als die wedstrijd in de woestijn al lang en breed voorbij is.

Het volledige programma van komend weekend:

AMATEURVOETBAL

Zaterdag (13.30 uur, tenzij anders aangegeven)

Derde divisie: VVOG – Harkemase Boys, Hoek – DVS’33 (14.30), Sparta Nijkerk – Staphorst (15.00).

Vierde Divisie B: AZSV – CSV Apeldoorn (13.00).

1e klasse A: Argon – NSC Nijkerk (12.00), SDC Putten – Monnickendam (14.00), Nunspeet – De Bilt.

1e klasse E: Quick’20 – Epe, ASV Dronten – WHC (14.30).

2e klasse I: Hatto Heim – Be Quick’28, FC Horst – VSCO’61 (14.00), Owios – Unicum (14.00), AGOVV – Batavia’90 (15.00), Hierden – WVF (13.00).

3e klasse B: Zeewolde – VVOP (14.00), EFC’58 – ESC, Elspeet – Hoevelaken, Terschuurse Boys – Zwart Wit’63 (14.00).

3e klasse C: SC Rouveen – Heerde (13.00), SC Lutten – Hattem (13.00).

3e klasse E: Oeken – Eerbeekse Boys (13.45), AVW’66 – Oene (13.00), Teuge – FC Zutphen (13.00).

4e klasse C: GVC – Rood-Wit’58 (14.30).

4e klasse D: Noord Veluwe Boys – ’t Harde, ZVV’56 – WZC Wapenveld (14.00), Prins Bernhard – BAS, Veluwse Boys – Hulshorst (13.45), SEH – Apeldoornse Boys, VEVO – EZC’84.

Zondag (14.00 uur tenzij anders aangegeven)

1e klasse D: Columbia – FC Winterswijk, MASV - WSV.

3e klasse D: Holten – Groen Wit’62, Diepenveen – KCVO, Beekbergen – Wijhe’92, Colschate – Robur et Velocitas, Overwetering – Albatross.

4e klasse F: Loenermark – Victoria Boys, Activia – Klarenbeek, TKA – Vaassen (14.30), EDS – Orderbos (15.00).

5e klasse E: Voorst – Emst, Wissel – Batavia’90.

Vrouwen:

Hoofdklasse A: Klarenbeek – Berkel (za 14.00).

Hoofdklass B: Bavel – Victoria Boys (zo 14.30).

VOLLEYBAL

Mannen:

Eredivisie: Dynamo - Orion (za 20.30).

Topdivisie: EVV – Madjoe (za 17.00).

Tweede Divisie: Heyendaal – Alterno (za 15.00).

Vrouwen:

Eredivisie: Dynamo - Voltena (za 17.30).

KORFBAL

Korfbal League: Blauw Wit – Unitas (za 20.00).

Overgangsklasse B: SKF – Dindoa (za 19.30).

Hoofdklasse B: De Meeuwen – GKV (za 19.35).

1e klasse A: Rood-Wit – ASVD (za 17.45).

1e klasse C: KV Apeldoorn – KVZ (za 13.55).

1e klasse F: Sparta N. HKC (za 19.30).

2e klasse B: DTS – Elburg (za 15.45).

2e klasse C: Regio’72 – Zwart Wit (za 15.45).

HANDBAL

Mannen:

Tweede divisie: Reehorst – Achilles (20.30)

HOCKEY

Mannen:

1e klasse A: AMHC - AMVJ (zo 14.45).

Vrouwen:

2e klasse B: AMHC - Civicum (zo 12.45).

WATERPOLO

Mannen:

3e divisie: Dragor - Nunspeet (za 19.00).

Vrouwen:

2e divisie: OZ&PC – Nunspeet (za 18.30).

ZAALVOETBAL

Mannen:

Eredivisie: AGOVV – Texel ‘94 (vr. 21.00).