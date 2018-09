Eenkhoorn: ‘geen klimmer genoeg voor topuitslag’

De prof van LottoNL-Jumbo kon er mee leven. ,,Dit parcours loog niet, het niveau lag ontzettend hoog. Veel huidige of toekomstige WorldTour-rijders, of jongens die stage liepen in dit soort teams domineerden de koers. En het waren gewoon de beste klimmers die hier boven kwamen drijven. Dat ben ik in principe natuurlijk niet en dus zit er geen topuitslag in. Ik had op een ander wedstrijdverloop gehoopt hier, dat het langer bij elkaar zou blijven. Maar op de beklimmingen werd gruwelijk hard gereden, eigenlijk vanaf het begin. Thymen Arensman – onlangs nog op het podium van de Tour de l’Avenir - en ik waren allebei op hetzelfde moment eraf en bij beiden was het beste er toen ook direct af. Dan valt er niets meer recht te zetten."