Eenkhoorn nipt tweede in Coppi e Bartali

WielrennenPascal Eenkhoorn uit Genemuiden is tweede geworden in de derde etappe van de Settimani Internazionale Coppi e Bartali. Hij moest de Ecuadoriaan Jhonatan Narváez van Ineos voor laten gaan.

In de derde etappe naar Riccione was Narváez de rapste in de sprint. Eenkhoorn kwam dicht in de buurt van Colombiaan, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats.

De coureur uit Genemuiden fietst de laatste maanden de top tien-klasseringen bij elkaar. Hij eindigde als negende in de tweede etappe van de Ronde van Burgos. In de Czech Tour eindigde de renner van Jumbo-Visma in twee etappes als zesde en vierde.

Eenkhoorn en Jumbo-Visma werden eerder vijfde in de ploegentijdrit van Coppi e Bartali. De pas achttienjarige sprinter Olav Kooij bezorgde Jumbo-Visma al een ritzege in Italië.

Eenkhoorn heeft goede herinneringen aan de koers in Italië. De renner van Jumbo-Visma won in 2018 de eerste etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.