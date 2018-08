Eenkhoorn vijfde in proloog Tour of Utah

Van Hunenstijn naar halve finale 100 meter op EK in Berlijn

18:24 Marije van Hunenstijn heeft zich op het Europees Kampioenschap Atletiek geplaatst voor de halve finale van de 100 meter. De Apeldoornse finishte als derde in haar serie en dat was voldoende voor een plek in de halve eindstrijd in Berlijn.