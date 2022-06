Eenling Nijenhuis vecht dapper én met succes tegen de buitenlandse overheersing

skeelerenHij werd tijdens de slotetappe van de inline-vierdaagse in Staphorst geklopt in de finale van de honderd meter sprint. Desalniettemin zal regerend kampioen Glenn Nijenhuis (21) uit Heerde als één van de grote favorieten starten tijdens het NK honderd meter aanstaande zondag.

Wie de regerend Nederlands kampioen Nijenhuis dacht aan te treffen in de nationale driekleur, kwam zaterdagmiddag bedrogen uit. Wat bleek; het hele jaar reed Nijenhuis nog niet in de kampioenstrui. Op de vraag waarom volgde een typisch antwoord: ,,Er staan wat oude sponsoren op, en daarbij hoeft die aandacht niet steeds op mij gericht te zijn. Misschien doe ik hem na volgende week wel aan als ik win”, blikte hij vast verwachtingsvol vooruit.

Ondanks zijn tweede plaats in de finale, tankte Nijenhuis voldoende vertrouwen door zijn winst woensdag op de eerste dag van de vierdaagse in het centrum van ‘zijn’ Heerde. Daarnaast werd hij vorige week zondag vierde op de honderd meter bij een sterk bezette race op Madeira.

In Funchal miste hij het podium op slechts twee duizendsten van een seconde. ,,Dat zegt wel dat ik er goed voor sta. Voorgaande jaren had ik veel last van blessures. Dan moest ik twee weken herstellen na een wedstrijd. Nu kan ik drie keer rijden binnen een week, een goed teken.”

Ambities

Een top-vijf plek bij het EK dit seizoen is het grote doel, al is het nog niet zeker of hij naar de Europese titelstrijd mag. In ieder geval zijn het zeer serieuze ambities voor iemand die er in Nederland toch vaak alleen voor staat. Helemaal omdat Nijenhuis niet schaatst, in tegenstelling tot vrijwel alle mannen in het marathonpeloton. De sprinter noemde alle sprintnummers zelfs ondergeschoven kindjes. De marathon voert de boventoon. Niet voor niets stond tijdens de vierdaagse de marathon alle dagen op het programma, de sprint twee keer.

Quote Je hebt als pure inliner weinig goede sprinters hier, dus het is niet makkelijk om je aan anderen op te trekken Glenn Nijenhuis

,,Alleen met de nationale selectie trainen we af en toe samen, maar verder train je toch veel alleen. Dus probeer ik in de winter geregeld naar Portugal te gaan, om daar met goede sprinters te trainen. Die staan er ook vaak voor open. Je hebt als pure inliner weinig goede sprinters hier, dus het is niet makkelijk om je aan anderen op te trekken.”

Serieuze concurrentie

Met het NK in het Vondelpark probeert de schaatsbond KNSB meer bekendheid aan het skeeleren te geven en in het bijzonder de sprint. Het is echter maar de vraag of dit lukt met enkel de honderd meter sprint die in het hart van de hoofdstad wordt afgewerkt. Het NK op de weg, waar Nijenhuis deelneemt aan het onderdeel One Lap komende vrijdag, vindt wonderwel in Achterveld plaats.

,,Met schaatsers Merijn Scheperkamp en Stefan Westenbroek doen er in ieder geval serieuze concurrenten mee op de honderd meter. Ik vind het leuk dat de sprinters uit het langebaanschaatsen ook mee gaan doen. Het kan op het NK alle kanten op. Ik had er alleen wel een heel programma omheen verwacht, nu moeten ze speciaal voor die honderd meter naar het Vondelpark komen, ik ben benieuwd of mensen dat ook doen.”