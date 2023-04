Eerste kans voor Dynamo op titel, Alterno aast op een prijs en CSV Apeldoorn strijdt voor plek in bekerfinale

Heino blijft maar winnen, Alcides slikt nieuwe domper en Robur et Velocitas haalt uit tegen concurrent

Alcides heeft de punten keihard nodig en dacht minstens een gelijkspel over te houden aan het bezoek aan HBS, maar het moest in de slotfase alsnog z’n meerdere erkennen in de ploeg uit Den Haag. Ook voor Columbia duurde de wedstrijd een paar minuten te lang. Beekbergen, Lemelerveld en Rohda Raalte gingen eveneens onderuit, terwijl Heino en Robur et Velocitas juist goede zaken deden.