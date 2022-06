Eerste profzege voor Worst op de weg; Adegeest vijfde in eindklassement Belgium Tour

atletiek Daniëlle Spek overtui­gend Nederlands kampioen hinkstap­sprin­gen: ‘Er had nog wel meer ingezeten’

In 2020 werd Daniëlle Spek al eens Nederlands Kampioen bij het hinkstapspringen. Gisteren deed ze dat in eigen stad nog eens over en pakte met overmacht het goud met een sprong van 12.66 meter.

