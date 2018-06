Eerste punt voor Apeldoornse motorcoureur Kevin Groeneveld in ONK Super Cup

Groeneveld, vorig seizoen kampioen in de Sport Cup, verkaste begin dit kalenderjaar naar de Pro Cup, het tweede niveau. Maar al binnen drie wedstrijden mocht hij naar de Super Cup, iets waar hij een jaar geleden nog alleen van droomde. Maar waar Groeneveld gewend was om altijd om de prijzen mee te doen, verliep de start in de Super Cup stroever dan gehoopt. ,,In mijn eerste wedstrijd kwam ik al hard ten val’’, legt de jonge coureur uit. ,,Met 220 kilometer per uur over hetr asfalt is geen pretje. Van mijn motorpak was niet veel over. Gelukkig kwam ik er zelf nog redelijk vanaf met wat schaafwonden en een hersenschudding.’’ Buiten de lichamelijke ongemakken was vooral zijn motor er slecht aan toe. ,,Het stuur was krom, de kroonplaten beschadigd en de velgen kapot. Maar dan heb ik nog het geluk dat mijn vader een motorzaak heeft, dus konden we de motorfiets weer opbouwen.’’ In zijn tweede wedstrijd kwam hij niet in de bovenste regionen van de uitslagen voor. ,,Ik had nog te veel last van mijn val. En in de derde wedstrijd moest ik achteraan beginnen, in de Pittlane. Jammer.’’ Net als afgelopen weekend toen Groeneveld als 25ste op de startbaan moest beginnen. ,,Heb ik toch een flinke inhaaltocht kunnen maken en finishte ik als 15de. En haalde daarmee mijn eerste punt.’’