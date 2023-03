Eerste reis naar België eindigt voor Landstede Hammers met flink pak slaag

Paardensport Hoe de Gelselaar­se Jasmin (31) dankzij de liefde een topamazone werd

De kans dat de Finse amazone Jasmin Seppälä (31) zondag gereden zou hebben bij de wereldbekerwedstrijd in het Zweedse Göteborg, was zonder haar vriend Sander Geerink nihil geweest. De springruiter uit Gelselaar bezorgde zijn vriendin de beste paarden uit zijn stal, en keek zondag in het tot de nok toe gevulde Scandinavium liever naar zijn internationaal opstomende vriendin, dan dat hij zelf op het paard gezeten zou hebben.