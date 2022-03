Eerste zege Pickwick Players in kampioenspoule

Na een nipte nederlaag tegen The Bassets (31-29) en een kansloze nederlaag tegen The Dukes Espoirs (0-27), moest er gewonnen worden wilden de Deventenaren nog enige rol van betekenis spelen in de poule. Dus was de blijdschap groot volgens aanvoerder Mike Klunder. ,,Een prachtige zege, iedereen was ook behoorlijk door het dolle. Het was een gelijk opgaande wedstrijd, maar wij hadden eigenlijk continue het overwicht. Tegen het eind kwamen zij nog terug met een try, maar dat hebben we goed verdedigd.”