Eerste zege voor Unitas en Dindoa, Rood Wit is de sterkste in Veluwse derby

Unitas hield na een spannend duel met AW/DTV een nipte voorsprong tot het eindsignaal vast. De Harderwijkers hadden 36 kansen meer dan de Amsterdammers (114 om 78) maar het afrondingspercentage (12%) hield de spanning in het duel. In de slotfase was invalster Laura van Winkoop belangrijk met twee treffers. ,,Qua aanvalsspel en kansen domineerden we de wedstrijd en maakten we meer aanspraak op de winst. In de verdediging konden we de aanvallen van AW/DTV snel afbreken. De wil om het goed te doen was meer aanwezig dan vorige week tegen Dalto’’, zag Unitas-coach Marc Houtman. ,,Alleen beloonden we onszelf niet waardoor de heren van AW.DTV goals konden maken en zij weer in de wedstrijd kwamen. De winst is een mooie opsteker.”

Hoofdklasse A: Unitas – AW/DTV 14-13 (7-6). Scores Unitas: Lara Kreikamp 4, Mike van Boven 3, Thomas Hoekstra 2, Laura van Winkoop 2, Sabine Verhoef 1, Noah Bijsterbosch 1, Mark Kreikamp 1.

De Meeuwen ging verrassend onderuit tegen Tweemaal Zes. De Puttenaren kwamen 5-0 achter en kwamen zes minuten voor rust pas voor het eerst tot scoren door invaller Bas Noordermeer (donderdag met zijn vriendin Jesse Visser overgekomen van OVVO uit Maarssen). Coach Ruud Willemsen zag een ‘dramatische pot’. „Aanvallend liep het voor geen meter. We waren onmachtig, we liepen elke keer in de fuik door de bal op de aangeef te pompen, terwijl we niet de beste 1 tegen 1-aanvallers hebben. We zijn goed in het samenspel maar dat hebben we niet laten zien. We hebben weinig afgedwongen”, sprak Willemsen. Verdedigend was het volgens de coach van De Meeuwen nog wel voldoende. „Twaald goals tegen waarvan vijf met rust is op zich netjes en we gaven niet veel meer opgelegde kansen weg.”

Overgangsklasse B: Tweemaal Zes – De Meeuwen 12-9 (5-3). Scores De Meeuwen: Bas Noordermeer 2, Jarin Bruinekreeft 2, Jesse van Os 2, Lars de Kruijf 2, Dorinda Kleijer 1.

Dindoa pakte ten koste van Antilopen de eerste punten van het seizoen. Het was een wedstrijd die gewonnen moest worden, maar daar waren de Ermeloërs volgens hun coach eigenlijk nog niet klaar voor. „Vandaag telde maar één ding: winnen. Ik ben dan ook dik tevreden met de punten, die zijn enorm belangrijk. Maar in ons spel moet er nog heel veel gebeuren’’, zag coach Hugo van Woudenberg, die de wedstrijd niet groots vond. „We waren beter en de hele wedstrijd hebben we voor gestaan. Het was een redelijke wedstrijd, maar ik vond ons nog steeds niet goed. We zijn nog steeds zoekende. Zo kunnen we Saskia Lieman door fysieke problemen niet maximaal belasten.”

Overgangsklasse B: Antilopen – Dindoa 14-18 (6-9). Scores Dindoa: Saskia Lieman 4, Karianne van der Velde 4, Mark Bronkhorst 3, Roy van Boven 2, Lars van der Velde 2, Daphne van den Berg 2, Bjarne Sinneker 1.

Rood Wit uit Wezep won de Veluwse derby van Elburg met 10-8 en heeft na twee duels de volle winst. „Dit is echt een derby die hier leeft, het sentiment en andere machten nemen de overhand’’, merkte Zwollenaar Guido van Keulen. „Daarbij speelde de wind ook parten tegen een toch wel achterverdedigend Elburg. We hadden het betere van het spel maar konden de hele wedstrijd niet loskomen. Zij hadden twee lange heren die voor ons lastig te bespelen waren. Maar op het eind stonden we telkens twee goals voor en konden we de wedstrijd met lang balbezit goed uitspelen.”

2e klasse C: Rood Wit – Elburg 10-8 (6-5). Scores Rood-Wit: Matthijs Pauw 5, Pepijn Smit 3, Elkie van Keulen 1, Nikay van Keulen 1.

Sparta Nijkerk kwam tegen AKC met 0-3 achter, maar door onder meer drie treffers van Rik Vreekamp was die schade bij 5-5 weer gerepareerd. Sparta ging door en liep uit naar 8-5. Na rust stribbelden de bezoekers uit Almelo nog tot 10-8 tegen, maar daarna was het verzet gebroken en liepen de Nijkerkers weg naar 18-10. Met 22-14 werd een ruime zege geboekt. Coach Brenda Voortman was ‘op het begin na wel aardig tevreden’. „De ploeg begint aan de speelwijze te wennen en op het moment dat ze zelf zien dat het resultaat heeft, zie je het zelfvertrouwen groeien”, aldus de Sparta-coach.

2e klasse D: Sparta N. - AKC 22-14 (9-6). Scores Sparta: Rik Vreekamp 4, Marieke van de Kraats 4, Geert Drost 3, Fleur Klaassen 3, Martijn Kuijpers 3, Pim van Ramshorst 2, Linda van Deuveren 2, Mirjam Top 1.