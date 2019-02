Eigen doelpunten vellen WHC

Stefan Westen­broek pakt tweede titel binnen een week

23 februari Afgelopen maandag pakte hij in Biddinghuizen op het wasbord van Flevo on Ice voor de 5de keer de nationale titel op de kortbaan. Vandaag was hij in Deventer niet te stuiten op het NK pure sprint. Na 2 x 100m en 2 x 300m was de volgende titel voor hem.