Eindelijk een einde aan quarantaine voor topschaatsers Ronald, Femke en Wesly, al leverde het hilarische video's op

waterpolo SWOL 1894 wil met aanspreken­de trainers naar de nationale top klimmen

11 oktober Met het vrouwenteam in de eredivisie en de mannenploeg een treetje lager gaat het crescendo met waterpolo in Zwolle. Om deze ontwikkeling te continueren trok SWOL 1894 in de zomer twee absolute toptrainers aan in de personen van Gerrit-Jan Schothans en Hans van Zeeland.