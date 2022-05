Eindelijk kan Coen Vermeltfoort met winst in ‘Overijssels Mooiste’ een gapend gat op de erelijst dichten

Bloem komt net tekort

Met twee vooruitgeschoven posten probeerde ABloc - met Joren Bloem - de tactiek van favoriet VolkerWessels diep in de finale van ‘Overijssels Mooiste’ nog om zeep te helpen. Die Twentse ploeg hield de koers de gedurende bijna 200 kilometer voortdurend in een houdgreep. Als er een ontsnapping was, zat er steevast een mannetje van VolkersWessels mee om de kopgroep af te remmen. Dat zorgde ervoor dat geen enkele ontsnapping echt stand hield.

VolkerWessels was er op uit om routinier Coen Vermeltfoort (34) te laten sprinten voor de zege. Bloem sprintte op gepaste afstand mee. De renner uit het Gelderse Hall kwam nog knap achter Vermeltfoort en de Australiër Scott als derde over meet. Vermeltfoort klopte Scott in een sprint-a-deux. De Brabander groeide op in het Overijsselse Schuinesloot en was erop gebrand om deze koers in de thuishaven van de geldschieter te winnen.

Dorp van de Ronde

Holten was niet voor het eerst uitgeroepen als ‘Dorp van de Ronde,’ en stond daarmee centraal. De hoofdgast bracht slechts een flitsbezoek aan het eigen feest. De status werd onderstreept met een speciale tussensprint, die gewonnen werd door Drontenaar Jasper Schouten van Allinq.

Aan de buitenkant viel overigens niet bepaald af te zien dat Holten de titel droeg. Dus geen uitbundige taferelen en versierselen langs de kant van de weg tijdens de klassieker zoals bij de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld, waarin ook jaarlijks een dorp wordt uitgelicht. Voor een massaal feest was het bezoek van het peloton aan Holten eigenlijk ook veel te kort. De renners waren even snel vertrokken als dat ze waren gekomen.

Hoewel er wat plukjes publiek langs de kant stonden in het dorp, leken de meeste toeschouwers zich rond de Holterberg te hebben verzameld, waar de inleidende beschietingen voor de finale begonnen. Hoewel er met het stijgingspercentage van 5,5 procent aanvallers te verwachten waren hielden de favorieten ook hier hun kruit droog. Logisch, gezien het feit dat de meet pas 60 kilometer verderop lag.

Volledig scherm Een gesloten peloton passeert de Kuiperberg met in de achtergrond de kerktoren van Ootmarsum. © Vincent Jannink

Thuiswedstrijd

Met Max Kroonen in de gelederen won VolkerWessels haar thuiswedstrijd, waarin de Twentse continentale ploeg de koers bepaalde. De renner uit Diepenveen (21) beaamde dat de druk er flink op stond om de winst te pakken. ,,Het was voor de sponsoren denk ik de belangrijkste wedstrijd van het jaar, dus het moest hier wel gebeuren. We zaten in de finale met zijn allen voorin, en hebben het goed uitgespeeld door in de slotfase telkens mee te schuiven als er iemand weg reed. Op drie kilometer van de finish moest ik eraf. Ik hoorde toen we over de finish kwamen dat we hadden gewonnen, echt heel mooi.”

Kroonen, in 2018 nationaal kampioen bij de junioren, kwam twee jaar geleden als eerstejaars belofterenner bij de ploeg. Voorafgaand aan de koers maakte zijn ploeg bekend dat het op zijn vroegst in 2024 de Pro-Continental status krijgt. Op een profcontract is het voorlopig dus nog wachten. ,,Het is allerminst zeker dat het rond komt, maar prof worden is mijn doel. Na het VWO ben ik ook gestopt met studeren. Deze klassieke koersen van zo’n 200 kilometer liggen mij het best. In deze ploeg zit ik met oud-profs als Vermeltfoort en Bert-Jan Lindeman helemaal op mijn plek. Van die mannen kan ik nog veel van leren.”