EK-deelnemer Rietman/Keuben ziet in Noord-Ierland de kansen op eindpodium in het WK verder slinken

Met een twaalfde plek over twee manches was het een tegenvallend weekend voor de combinatie. Vooraan meedoen lukte net als vorige week in het Duitse Strassbessenbach (8e) opnieuw niet. Rietman tilde er niet zwaar aan. ,,Toen was Justin ziek, hij moest zelfs overgeven. Dus het was een kwestie van de schade beperken. Dat hij ziek was speelde niet meer mee dit weekend, want aan het rijden lag het niet. In de tweede manche lagen we twee ronden voor het einde vijfde, maar de motor sloeg af en die kregen we niet meer aan de praat.”

Het eindpodium is momenteel ver uit het zicht voor de nummer vijf in de WK-stand. ,,Dat wordt heel lastig. We rijden natuurlijk voor een GP-zege, en we hopen we nog een plekje te klimmen in het klassement.“

Naar het EK

Er was ook goed nieuws, want de huidige nummer vijf in het WK-klassement is geselecteerd voor de zogeheten Sidecarcross of European Nations. Samen met de combinaties Bax/Cermak (2e) en Hermans/Van den Boogaart (3e) doet Keuben/Rietman in oktober in het Italiaanse Cingoli een gooi naar de Europese titel. ,,Dat is zeker een hoogtepunt. Justin heeft al een keer meegedaan en voor mij is het de eerste keer. Een verrassing was het echt omdat we tot nu toe het derde Nederlandse team in WK-stand zijn. Het is echter wel een eer om geselecteerd te worden”, aldus Rietman.