EK-titel motorcross ligt voor het oprapen voor Apeldoornse Shana van der Vlist

Goede flow

Van der Vlist was de snelste in de kwalificaties op een harde, technische baan. Onder warme omstandigheden nam ze in de eerste manche direct de kopstart en won met negen seconden voorsprong op de nummer twee. „Het ging zo lekker. Ik voelde me niet eens opgejaagd. Ik zat in een goede flow en genoot. Het is nu zaak om het hoofd erbij te houden volgende week. In eerste instantie reed ik het EK om wedstrijdritme op te doen, maar inmiddels wil ik die titel natuurlijk wel hebben. Na volgende week gaan we weer verder in de WK-cyclus, maar dat is nu even tweede prioriteit.”