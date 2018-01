EK-zilver is goede opsteker voor Thomas Krol na dramatische week

Krol doelt daarmee op het voor hem dramatisch verlopen Olympisch Kwalificatietoernooi in Heerenveen tussen kerst en de jaarwisseling, waarna hij geen ticket voor de Olympische Spelen kreeg toebedeeld. De nodige tranen vloeiden, gaf hij al eerder toe en de motivatie om ook het EK Afstanden in Rusland te schaatsen was niet groot. ,,Maar ik ben blij dat ik toch ben gegaan, want de uitslag van het OKT kan ik toch niet meer veranderen. En aan dit EK houd ik een positief gevoel aan over. Ik heb gewoon goed geschaatst. Mijn 1500 meter was erg sterk, de duizend redelijk tot goed. En dat is wat ik wilde, gewoon goed schaatsen en mezelf laten zien. Ik kan het gewoon, al was ik daar zelf wel van overtuigd.''