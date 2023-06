Elburg promoveert, titel voor Sparta Zwolle, Rood-Wit neemt tweede plaats over

Overzicht Apeldoorn/Veluwe Rit van 150 kilometer levert Unitas een zege op, Ares wint laatste thuisduel en eindelijk weer punten voor WSB

In veel sporten nadert het einde van het seizoen. Zo werd in het hockey en korfbal dit weekend de voorlaatste speelronde afgewerkt. Ook de honkballers van WSB kwamen in actie. Benieuwd naar de uitslagen en verslagen? Je vindt ze in onderstaand overzicht.