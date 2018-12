Elis Ligtlee meldt zich af voor NK baanwielrennen

Voorwaarts lonkt naar eredivisie handbal

23 december ,,Als je slechte wedstrijden wint, word je kampioen”, is een bekende uitspraak in de sport. Die tegeltjeswijsheid geldt waarschijnlijk ook voor de handbalsters van Voorwaarts. De ploeg nadert de eredivisie immers met rasse schreden. Wat de formatie van trainer Helma Meijerman zaterdag echter liet zien was erg pover. Hercules, de nummer voorlaatst van de ranglijst capituleerde pas in de slotminuten. Een opgelucht Voorwaarts kon haar dertiende seizoenzege bijschrijven: 28-24.