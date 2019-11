Elvira Salet - schaatscoach Oost - heeft na borstkanker lak aan kritiek

Amper 40 jaar oud was Elvira Salet, toen ze te horen kreeg dat ze in beide borsten kanker had. Hoewel de gerespecteerde coach van het in De Scheg opererende Sprintteam Oost een hele rits talenten begeleidde naar een profbestaan, heerst er in de schaatswereld een negatief beeld van de nu 61-jarige Hattemse. Ertegen vechten doet de coach van de talentenploeg niet, vooral niet door wat haar overkwam. ,,Zorg dat je positieve mensen om je heen hebt, was de boodschap", verklaart Salet. ,,Aan die negatieve mensen heb je niets."