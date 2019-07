Elysia Pool uit Meppel pakt nationale tennistitel onder achttien jaar

PAARDENSPORT Voor Kimberly Pap kan het niet op, derde medaille bij EJK dressuur

14:33 Kimberly Pap heeft het jeugd-EK in het Italiaanse San Giovanni in Marignano afgesloten met brons in de kür op muziek en daarmee haar derde plak. De 19-jarige Nunspeetse amazone veroverde eerder met haar Vloet Victory al zilver in de landenwedstrijd en in de individuele proef.