Emma Oosterwegel uit Diepenveen mist brons op twee centimeter

Hoogspringer Ter Woord zesde op NK indoor

17 februari Hidde ter Woord is zesde geworden in de finale het hoogspringen op het NK indoor in Omnisport, Apeldoorn. De 22-jarige atleet van Daventria sprong in de finale zaterdagmiddag over 2.06 meter, een Persoonlijk Record. Op de volgende hoogte van 2.09 meter maakte Ter Woord drie foutsprongen.