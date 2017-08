Emst wisselt van hoofdtrainer

Emst en Harleman zijn na afgelopen seizoen echter gebrouilleerd geraakt. Over de aanleiding hullen beide partijen zich in stilzwijgen. Het bestuur van Emst geeft aan op dit moment helemaal geen mededelingen over de zaak te doen. De Deventer oefenmeester laat weten niet ontslagen te zijn. ,,Het ligt bij mijn advocaat en bij die van Emst. Die moeten het uit zien te vechten.''