En dat is negen! Dynamo gaat ongeslagen de kampioenspoule in

Dynamo was al praktisch verzekerd van de eerste plaats in de competitie en ook de laatste horde werd zaterdag in Nijmegen met succes genomen. Al leverde de ploeg van Redbad Strikwerda wel weer een set in, en dat was zeker niet voor het eerst. Het lukte SSS twee weken terug ook al om een setje af te snoepen bij de Apeldoorners, en Taurus sleepte zelfs als enige ploeg dit seizoen een vijfsetter uit het vuur tegen Dynamo.