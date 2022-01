En ineens staat sprintster Elisa Dul uit Oene op een allroundtoernooi (en dat beviel prima)

marathonschaatsen Elisa Dul helpt het gekortwiek­te Team Zaanlander toch gewoon aan de overwin­ning in Haarlemse marathon

In de vierde marathon van de winter had Team Zaanlander maar twee vrouwen aan de start staan. Toch won Elisa Dul uit Oene, een van de twee. Ineke Dedden uit Wanneperveen is de nieuwe leider in het klassement.

14 november