Endurorijder Mike Bokslag uit Gorssel mikt op EK-podium: ‘Het wordt lastig, want top gaat harder’

Zijn uitnodiging voor zijn allereerste internationale zesdaagse in de Italiaanse regio Piemonte van afgelopen week bewees de goede vorm waar de Gorsselse endurorijder Mike Bokslag (21) momenteel in verkeert. Voor de junior, de huidige nummer vier in het EK in de E2/3 klasse, was het dan ook geen heilige graal zoals voor menigeen.

,,Dat je wordt uitgenodigd door de bond KNMV is natuurlijk heel gaaf, want iedereen heeft het over de zesdaagse. Eerlijkgezegd vind ik een EK-wedstrijd net zo mooi. Wat wel bijzonder is, is dat je er een week van tevoren bent en dat je dan alle proeven die je moet rijden onderweg gaat verkennen.”

Voor Bokslag is dat verkennen iets bijzonders, hij deed dat namelijk samen met zijn vader, Rein, zelf ook coureur. ,,Tijdens de wedstrijd reed hij ook met de motor voor mij uit, dan zagen we elkaar bij de volgende proef. Dan kon hij iets aangeven als ik iets nodig had. Ook hield hij de tijden van de concurrentie bij, zodat ik een beetje wist hoe ik ervoor stond. Maar eerlijk gezegd had ik het liefst dat hij zijn mond dicht hield tijdens de wedstrijd, haha.”

Vroeg dag

Elke ochtend ging gedurende de zes dagen om zes uur de wekker om te sleutelen aan de motor. Veel tijd voor ontspanning was er dus niet. ,,We hadden de eerste twee dagen een defecte sensor, waardoor de motor nogal haperde. Dus we moesten daar naar op zoek. Je moet alles zelf repareren, dus meestal lag ik wel rond een uurtje of negen in mijn bed.”

Na in totaal zo’n 36 (!) uur op de motor finishte hij zaterdag met het Nederlands team als achtste. Hij hoopt op 25 september tijdens de EK-finale in Hellendoorn op het podium te staan, tussendoor is er nog een EK-etappe in Polen. Ook zijn Larense teamgenoot in Italië, Marc Zomer, zal daar aan de start verschijnen (17de). ,,Het podium halen wordt een fikse uitdaging, want de top gaat echt een stukje harder. Maar een podiumplek zou heel gaaf zijn.”